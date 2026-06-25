INE otorga a Paz y Personas Sumando su registro como partidos; desecha otras dos solicitudes

Ciudad de México. El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro como partido político a dos organizaciones que podrán contender en las elecciones de 2027 y tener financiamiento público a partir del mes entrante: Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz) y Personas Sumando en 2025, que pretendía llevar el nombre Somos México, pero deberá cambiar a uno en el que no emplee la palabra México, y también ajustar el logotipo y el color.

En votación dividida, quedaron fuera de tener registro México tiene Vida, impulsada desde un partido local de Nuevo León, de ideología conservadora, y Que siga la Democracia, promovida por ex integrantes de Morena.

Ambas por incurrir en irregularidades calificadas como graves; la primera fundamentalmente por la participación activa de ministros de culto en sus asambleas y faltas en la recepción de dinero, mientras que la segunda por alterar credenciales para votar e incluso falsificar firmas de ciudadanos.

Con lo anterior concluye un largo proceso de año y medio de trámites, asambleas y afiliaciones, aunque ante inminentes impugnaciones serán los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes tengan la última palabra sobre el tamaño del espectro partidista en el país.

Si bien los 4 grupos cometieron irregularidades, Construyendo Sociedades de Paz, formada por quienes en el pasado integraron los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos alentados con el apoyo de integrantes de iglesias evangélicas y en ciertos periodos aliados de Morena, recibió la venia de los consejeros de manera unánime.

Lo mismo Personas Sumando, operada por ex funcionarios del INE y opositores que en 2024 postularon a Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial, y previamente impulsaron un movimiento identificado como “Marea rosa”, contra la reforma electoral del Presidente López Obrador, cuyo lema fue “El INE no se toca”.

En cuanto a los rechazados la votación fue diferenciada. Para México tiene vida votaron a favor de darle registro los consejeros Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, Martín Faz, Carla Humphrey y Rita Bell López. Y en contra Arturo Chávez, Blanca Cruz, Norma de la Cruz, Frida Gómez, Jorge Montaño, y la presidenta Guadalupe Taddei.

La consejera Frida Gómez puntualizó que en esta asociación participaron 98 ministros de culto en 58 asambleas distritales, e incluso ocho de los ministros participaron como auxiliares en la organización de estas reuniones y uno en la asamblea nacional constitutiva. “Esto no puede minimizarse”, advirtió durante la sesión del consejo general que se realizó a distancia.

Agregó que en términos de dinero, esta asociación no reportó 2.6 millones de pesos de gastos y tuvo 3.7 millones de pesos como egresos con inconsistencias.

La consejera De la Cruz agregó que MTV tuvo en total 5 mil inconsistencias en afiliaciones y recibió 779 mil pesos de un ente prohibido.

Adicionalmente fue el grupo que intentó sobornar en una asamblea distrital en Chihuahua para que avalara una asamblea que no tenía el quórum necesario.

En cuanto a Que Siga la Democracia, la consejera Gómez reveló que en el reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera – entregado al INE apenas antier- hay análisis patrimoniales, corporativo y operativo de los dirigentes de esta organización.

También recordó que fue este grupo el que como asociación política recabó, para apoyar la revocación de mandato, en 2022, 14 mil 940 formatos vinculados a personas fallecidas.

Ahora, expuso, hizo 92 registros de afiliados con inconsistencias graves, con credenciales para votar alteradas y en varias hasta usaron la firma apócrifa de la propia secretaria ejecutiva del INE, que es la que firma las credenciales. Asimismo, tuvo 20.6 por ciento de los egresos con irregularidades.

“No debemos cerrar los ojos ante la falta de certeza” de quienes buscan incorporarse al sistema nacional de partidos políticos, les dijo a sus colegas.