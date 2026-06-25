Devastadores terremotos dejan graves daños en Caracas y mantienen cerrado el aeropuerto de Maiquetía

Dos potentes terremotos sacudieron el norte de Venezuela, provocando una emergencia nacional por los severos daños registrados en Caracas y otras zonas cercanas. Edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y fallas en servicios básicos forman parte del panorama que enfrentan miles de habitantes, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Uno de los puntos más afectados fue el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada al país, cuyas operaciones fueron suspendidas debido a los daños estructurales ocasionados por el doble sismo. Las autoridades declararon el estado de emergencia y desplegaron brigadas para atender a la población, mientras diversos países comenzaron a ofrecer apoyo humanitario y asistencia para las tareas de rescate.

Las imágenes difundidas desde Caracas muestran la magnitud de la devastación, con ciudadanos buscando refugio y colaborando en las labores de auxilio en medio de constantes réplicas. La solidaridad de la población y la llegada de ayuda internacional buscan aliviar la crisis, mientras continúan las evaluaciones de daños y el recuento oficial de víctimas.