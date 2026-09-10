Ventas de productos MAGA caen en EU: tiendas de Trump reportan menor demanda

Las ventas de productos con el lema Make America Great Again (MAGA) se han desplomado en algunas tiendas minoristas de Estados Unidos, y los vendedores atribuyen el descenso al estado de la economía bajo la presidencia de Donald Trump.

Según informa el Wall Street Journal, muchos minoristas especializados en ropa y artículos de recuerdo relacionados con Trump han visto caer sus ventas a medida que el índice de aprobación del presidente también se ha desplomado en medio de la guerra en Irán, y mientras los estadunidenses siguen luchando contra el aumento del costo de la vida.

Según el periódico, algunas tiendas de MAGA incluso han tenido que cerrar definitivamente debido a las bajas ventas.

Donald Trump registró el eslogan formalmente para controlar su uso en campañas y productos oficiales como las icónicas gorras rojas. Más allá de un producto, se consolidó como la marca personal y política que identifica a su base y al sector dominante del Partido Republicano. Identifica una línea masiva de productos (ropa, accesorios y artículos patrióticos) que definen la estética del movimiento.

Desplome en los ingresos y cierre de tiendas

“Uno se acostumbra a ganar buen dinero y aún así quiere seguir haciéndolo”, declaró Donald “Whitey” Taylor, propietario y director de Trump Town USA en Boones Mill, Virginia, al medio de comunicación. “Hoy en día, la economía ya no vale nada”.

Según el empresario, la tienda de Taylor, una antigua iglesia, llegó a generar más de 15 mil dólares diarios en su mejor momento en 2024. Ahora, este hombre de 76 años afirma que sus ingresos promedio son de mil 500 dólares al día, lo cual atribuye a los altos precios de la gasolina y a la persistente inflación, según informa el Journal.

Aun así, el empresario partidario de Trump prevé que la tienda experimentará un repunte en las ventas en enero de 2029 gracias a los “seguidores nostálgicos de MAGA” al final del segundo mandato del presidente. “Volverán todos. Va a ser genial”, afirmó Taylor.

En Tennessee, la tienda Trump Store de Manchester cerró sus puertas, al parecer debido a las bajas ventas y los altos costos operativos, según informó un empleado. La tienda solo recibió unos 12 clientes al día durante sus últimos tres días de funcionamiento, añadió el exempleado.

Según Liz Hall, representante de ventas independiente en Syracuse, Nueva York, los seguidores de Trump ya no compran tantos productos con el lema MAGA como antes.

Hall declaró al Journal que las ventas de ropa de Trump comenzaron a caer después de su reelección, pero después de que el presidente lanzara el ataque estadounidense contra Irán a finales de febrero, las ventas “se desplomaron”.

La empresaria, que vende casi dos docenas de líneas de productos, incluyendo artículos relacionados con Trump, comentó que sus clientes ya no se comunican con ella tanto como antes. “Antes me escribían constantemente; mi teléfono no paraba de sonar. Ahora, eso ya no sucede”, afirmó.

En Washington, D.C., un proveedor mayorista de recuerdos ha reducido la compra de artículos de Trump debido a las bajas ventas y la escasa demanda.

“No tomamos decisiones basándonos en las emociones, sino en la certeza y en si existe demanda”, dijo Quan Ngo, quien ayuda a operar NT Souvenir Wholesale. “Hemos pedido menos artículos de Trump porque la demanda ha disminuido”.

Contrastes: la visión empresarial frente al fanatismo

Si bien muchas tiendas están pasando por dificultades, otras afirman que el negocio sigue marchando bien. Seth Hansen, propietario de la tienda Trump Store Branson en Missouri, reconoció que sus ventas fueron inferiores a las de 2024, pero declaró al Journal que sus tiendas están prosperando.

Hansen, propietario también de una tienda de artículos con temática de Jesús en Branson, afirmó que su tienda de Trump generó ingresos millonarios en 2025. Sugirió que otras tiendas de MAGA podrían estar teniendo dificultades debido a la falta de visión comercial.

“No son empresarios”, dijo refiriéndose a sus competidores. “Adoran a Trump, al Partido Republicano y lo que representa, pero eso no es un plan de negocios”.

Costo político y caída en la aprobación presidencial

Esto ocurre en un momento en que el índice de aprobación de Trump ha caído a un mínimo histórico en una encuesta reciente, lo que supone un quebradero de cabeza para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

A menos de dos meses de las elecciones de noviembre, una encuesta del Financial Times realizada por Focaldata reveló que solo el 33 por ciento de los votantes registrados aprueba la gestión de Trump como presidente.

Esta es la cifra más baja registrada desde que el periódico comenzó a hacer la pregunta en mayo y supone un descenso de tres puntos con respecto al mes anterior.