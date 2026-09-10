Torre Centinela es el “Coloso de Juárez”, pero pertenece a todo el Estado: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que la Torre Centinela es el “Coloso de Ciudad Juárez” al ser un proyecto cuya tecnología se convierte en acciones para la seguridad.

Mencionó que es un proyecto que pertenece a Ciudad Juárez, pero también a todo el Estado de Chihuahua pues desde la Torre Centinela se coordinarán los esfuerzos para mantener la paz.

Además, refirió que es un proyecto que emana de la visión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por lo que expresó su agradecimiento por haber invertido en la Plataforma Centinela.

Este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la Torre Centinela con la presencia de los Tres Poderes del Estado, alcaldes, legisladores, directores de seguridad, fiscales, empresarios y funcionarios del Gobierno del Estado.