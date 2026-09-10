Inaugura Maru Campos la Torre Centinela en Ciudad Juárez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró este miércoles la Torre Centinela en Ciudad Juárez, obra que consolida el proyecto de Plataforma Centinela en materia de seguridad pública.

Desde la Torre Centinela, cuya inversión fue de 4 mil millones de pesos, se coordinará la estrategia para el combate a la inseguridad en Juárez y en toda la entidad.

En el evento la gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez quien brindó los pormenores del proyecto:

Un edificio integrado con más de 10 mil cámaras, entre ellas PTZ, lectoras de placas y cámaras fijas; 102 arcos carreteros, 3 filtros Centinela y 3 mil 065 puntos de monitoreo inteligente con la capacidad de interconectar cámaras ciudadanas y del sector privado mediante convenios de colaboración.

En el evento estuvieron presentes integrantes del Gabinete Estatal como Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; José de Jesús Granillo Vázquez, titular de Hacienda; Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

También acudieron fiscales de distrito, representantes de la 5/a Zona Militar, de la Guardia Nacional, legisladores, alcaldes, directores de policías municipales, empresarios, académicos, entre otras.

Como invitados especiales acudieron autoridades de Egipto, Colombia, España, Estados Unidos, y Suecia.