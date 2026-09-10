Reconocen a Marco Bonilla entre los 300 líderes más influyentes de México

•⁠ ⁠La revista Líderes de México incluyó por primera vez al Alcalde de Chihuahua en su listado anual, por su gestión y proyección como uno de los liderazgos con mayor futuro en el país.

El trabajo y los resultados alcanzados al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua colocaron por primera vez al alcalde Marco Bonilla entre Los 300 líderes más influyentes de México, reconocimiento otorgado por la revista Líderes de México a mujeres y hombres cuyas decisiones, ideas e innovaciones generan impacto en la economía, el desarrollo y la vida pública nacional.

La presencia de Bonilla en este selecto listado representa un reconocimiento a una administración que, desde Chihuahua Capital, ha logrado proyectar resultados más allá de las fronteras del estado, con una agenda enfocada en seguridad, obra pública, movilidad, servicios urbanos, desarrollo económico y competitividad.