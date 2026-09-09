Torre Centinela busca convertir a Chihuahua en referente internacional en seguridad: Roberto Fuentes

Tras la inauguración de la Torre Centinela, el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, destacó que la nueva infraestructura representa un paso importante para consolidar a Chihuahua como referente en materia de seguridad, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Fuentes señaló que el modelo de seguridad implementado en el estado ya comienza a reflejar resultados favorables en los indicadores delictivos, por lo que consideró que la Torre Centinela permitirá fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y atención de los delitos.

“Ser referente, no solo nacional, sino internacional de un modelo de seguridad que está a la vista de todos”, expresó el funcionario municipal, al destacar la importancia de que la ciudadanía pueda observar los avances derivados de la implementación de este esquema.

El secretario del Ayuntamiento resaltó que Chihuahua registra actualmente algunos de sus mejores indicadores en materia de incidencia delictiva de los últimos 10 años, lo que, dijo, demuestra que las estrategias de seguridad implementadas han comenzado a generar resultados y que la Torre Centinela contribuirá a reforzar este trabajo.