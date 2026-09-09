Informa SCOP sobre vías alternas por trabajos del paso inferior en avenida Tecnológico y Los Arcos

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) dio a conocer las vías alternas, con motivo de los trabajos del paso inferior en el cruce de las avenidas Tecnológico y Los Arcos, una obra que mejorará la movilidad en esa zona de la capital.

Al circular por la vialidad Los Nogales se puede tomar el primer retorno y girar a la derecha para incorporarse a la avenida Hidroeléctrica Chicoasén, hasta llegar a avenida Guillermo Prieto Luján.

Como alternativa, se puede continuar por la misma vialidad Los Nogales hasta la calle Paseo del Real, para reincorporarse al flujo vehicular. Esta misma ruta puede utilizarse en sentido contrario.

De la salida a Juárez rumbo al Circuito Universitario, la ruta alterna es girar a la derecha en la calle Valle de San Pedro, hasta la avenida Abolición de la Esclavitud y girar a la izquierda avanzar hasta la calle Los Arcos y volver a girar a la izquierda. Luego, girar a la derecha para tomar la calle P. Universidad y finalmente girar a la derecha hacia el Circuito Universitario.

Actualmente los trabajos incluyen excavaciones en el cuerpo sur de la estructura para alojar la estructura de pavimento, así como las labores posteriores de armado, cimbrado y colado de los muros de soporte. Esta obra tendrá una duración aproximada de 10 meses.

La SCOP exhorta a las y los conductores a planear sus recorridos, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad al transitar por la zona de obra.