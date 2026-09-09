Atiende Secretaría de Salud estatal a 35 personas con síntomas de fiebre en Jicapore; reportan el fallecimiento de un adolescente

La Secretaría de Salud informa que, ante el reporte de personas que presentan diversos síntomas en la localidad de Jicapore, se activó la coordinación entre las instituciones de salud de los estados de Chihuahua y Sinaloa para reforzar la atención médica y realizar la investigación epidemiológica correspondiente.

De acuerdo con la información preliminar disponible, se tiene conocimiento de aproximadamente 35 personas que presentan malestar general y fiebre, así como del fallecimiento de un adolescente. Las causas de los síntomas y del fallecimiento aún se encuentran bajo investigación, por lo que hasta este momento no existe un diagnóstico confirmado.

Jicapore se encuentra en una zona de difícil acceso, en la región limítrofe entre Sinaloa y Chihuahua, donde existen comunidades que, por su ubicación geográfica, forman parte de rutas de atención y seguimiento de personal de salud de ambas entidades.

Para atender la situación actual se desplegará un operativo coordinado, en el que por parte del Estado de Chihuahua se movilizarán dos Unidades Médicas Móviles hacia la zona, mientras que personal médico y epidemiológico se trasladará vía aérea para posteriormente continuar el recorrido hacia la comunidad.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado se sumará al operativo con el traslado de 50 paquetes alimenticios, que serán llevados a la zona para apoyar a las familias de la población.

Una vez en la localidad se realizará la valoración de las personas que presentan síntomas, búsqueda intencionada de casos, investigación y cerco epidemiológico, así como la identificación de pacientes que por sus condiciones requieran ser trasladados para recibir atención hospitalaria.

Debido a las condiciones geográficas y climatológicas de la región, el acceso a la comunidad representa un reto. Sin embargo, existe coordinación entre las instituciones involucradas para acercar la atención médica, brindar apoyo a la población y realizar las acciones necesarias.

Será a partir de las valoraciones clínicas, la investigación epidemiológica y los resultados de las muestras cuando pueda determinarse el origen del padecimiento.

La Secretaría de Salud de Chihuahua mantendrá seguimiento permanente al operativo y actualizará la información conforme se cuente con resultados médicos y epidemiológicos.