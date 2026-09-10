Necesitamos el Subcentro Centinela en Gpe y Calvo, no nos vamos a detener: Maru

En la inauguración de la Torre Centinela, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró la necesidad de construir el Subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo.

Aseguró que su gobierno no se detendrá en la implementación de Plataforma Centinela y que Chihuahua no cederá ante el miedo.

Junto con la Torre Centinela, el proyecto contempla 13 subcentros regionales de los cuales 11 ya están en operaciones.

Quedan pendiente el Subcentro de Nuevo Casas Grandes que se espera concluir en el primer trimestre del 2027.

En el caso del Subcentro de Guadalupe y Calvo, el proyecto no ha avanzado por la falta de voluntad del municipio para proveer de un espacio con servicios adecuados.