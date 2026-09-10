Reportan detonaciones de arma de fuego en la colonia Revolución

Chihuahua, Chih.- La noche de este miércoles se reportaron detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Revolución, específicamente sobre Ciudad Madera, entre 2 de Octubre y Tierra y Libertad, lo que generó una fuerte movilización de elementos policiacos.

En el lugar fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos, mientras que un domicilio con fachada de color verde presentaba impactos de bala. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, no se localizaron moradores dentro del domicilio ni se reportaron personas lesionadas. Personal de la Fiscalía se hizo cargo de la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.