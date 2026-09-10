Reconoce Memo Ramírez trabajo conjunto de autoridades para fortalecer la seguridad en Chihuahua

El diputado por el Distrito XXI, Memo Ramírez, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado y, particularmente, de Gilberto Loya, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, por consolidar la Torre Centinela como una herramienta para enfrentar los nuevos retos de seguridad en Chihuahua.

Ramírez señaló que la inversión en tecnología, inteligencia e infraestructura demuestra que la seguridad es una prioridad para el Gobierno del Estado, especialmente en una ciudad estratégica como Ciudad Juárez.

“Hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien. Gilberto Loya ha encabezado un esfuerzo importante para modernizar la seguridad de Chihuahua y hoy vemos materializado ese trabajo en la Torre Centinela”, afirmó.

El legislador subrayó que el verdadero valor del proyecto estará en su capacidad para generar prevención, mejores investigaciones y una respuesta más efectiva frente al delito.

“Una torre por sí sola no resuelve la inseguridad. Se necesitan policías, inteligencia, coordinación y resultados. Pero hoy Chihuahua cuenta con una herramienta más para enfrentar ese reto”, puntualizó.

Finalmente, Memo Ramírez refrendó su respaldo a las acciones que fortalezcan la seguridad de las familias y afirmó que “en seguridad no hay colores: todos tenemos que estar del mismo lado”.