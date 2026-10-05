Venta de autos sube 5% en septiembre y se enfila a récord

Al cierre del tercer trimestre del 2026, el mercado automotriz en México acumuló 1 millón 144,002 vehículos ligeros comercializados, al crecer 5% (equivalente a 54,851 vehículos más) respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que se encamina a cerrar el mejor año en su historia, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), destacó que el nivel de comercialización de enero-septiembre 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2016 (récord anterior), colocándose 1.9% por arriba del 1 millón 122,142 unidades comercializadas en ese año.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, el sector automotriz aceleró durante septiembre, al lograr su mejor cifra de venta de vehículos ligeros nuevos en una década, con 129,288 unidades, luego de aumentar 8% respecto al mismo mes de 2025. Esta cifra consolida una trayectoria de recuperación continua que supera de forma contundente los niveles prepandemia y se coloca muy cerca del registro de septiembre de 2016, cuando logró 131,888 unidades.

El Top Ten de las ventas se mostró sin movimientos, encabezado por Nissan, seguido por GM, Volkswagen y Toyota, y le siguen Kia, Mazda y Stellantis, mientras Ford defiende el décimo lugar ante la china Geely, que en algunos meses (como agosto) ingresó a la lista de las mayores comercializadoras.

Entre los factores que explican este repunte sostenido destacan la mayor disponibilidad de inventario y la diversificación de la oferta con la llegada y consolidación de nuevas marcas al mercado mexicano, lo que ha incentivado la competencia y ampliado las opciones de financiamiento.

¿Viene desaceleración?

No obstante, Rosales previó que los meses de cierre del 2026 (octubre, noviembre y diciembre) estarán marcados por una variación porcentual positiva menor a lo observado durante el primer trimestre del año y quizá menor al 2025, debido al ajuste que podrían tener las empresas chinas ante el impacto arancelario del 50%, que ahora sí reflejarían a los consumidores.

Sin embargo, algunas marcas como Changan han respondido que no trasladarán el efecto del arancel a los consumidores y buscan estrategias para ser más competitivas respecto a las marcas tradicionales. Además, el hecho de que varias automotrices cuenten con planta ensambladora en Brasil, de reciente apertura, les permitirá evadir el arancel de 50% desde China y utilizar la plataforma carioca que cuenta con libre comercio con México, estrategia que evitaría aumentar precios.

El índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.42% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un decremento anual de 0.35%, con datos a la primera quincena de septiembre 2026, refirió el presidente de la AMDA.