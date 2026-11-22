H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre de 2026.- El alcalde René Chavira acompañó la inauguración de la séptima sucursal de Hakuna, empresa chihuahuense dedicada a la elaboración de bolas de arroz, y reconoció su crecimiento como ejemplo del emprendimiento local que genera empleos e impulsa la economía de la ciudad.

Durante la apertura del nuevo establecimiento, ubicado en Plaza Daniel, entre avenida Tecnológico y calle Pino, el Alcalde destacó que Hakuna comenzó hace 12 años como un pequeño negocio en la avenida Zarco y actualmente cuenta con siete sucursales y genera empleo para más de 100 personas.

“Es una empresa que ha hecho de este platillo una oportunidad para emprender y crecer en nuestra ciudad. Hakuna comenzó como un pequeño local en la avenida Zarco y hoy, 12 años después, estamos inaugurando ya la séptima sucursal aquí en la avenida Tecnológico”, expresó.

René Chavira felicitó al equipo de Hakuna y destacó la importancia de respaldar a los negocios locales, pues su crecimiento representa nuevas oportunidades laborales para las familias chihuahuenses.

“Una de las mejores formas de fortalecer nuestra economía es consumir local, apoyar nuestros negocios y elegir los productos que se hacen aquí”, puntualizó.