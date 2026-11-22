Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado sobre el periférico R. Almada, en sentido de este a oeste, cerca del cruce con Valle Dorado, a la altura de la colonia Valle de la Madrid.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo responsable se dio a la fuga y, aparentemente, otros automóviles también pasaron por encima de la víctima. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el área, así como agentes de la Policía Vial para resguardar la circulación.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo. Entre las pertenencias del fallecido se encontraba una bolsa que contenía decenas de chips de telefonía celular, elemento que también quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones.