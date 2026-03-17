Venezuela, tierra de peloteros, gana su primer Clásico Mundial al derrotar a EU

Venezuela es el nuevo campeón del Clásico Mundial de Beisbol. La Vinotinto firmó uno de los momentos más importantes en la historia del deporte de su país al vencer 3-2 a Estados Unidos y llevarse a casa el título por primera vez en su historia.

Los dirigidos por Omar López rubricaron un triunfo monumental luego de ser terceros en la edición de 2009. Ante más de 36 mil aficionados que se dieron cita en el loanDepot Park de Miami, los sudamericanos también lograron su revancha luego de caer en cuartos de final ante Estados Unidos en la edición de 2023.

El juego se fue sin anotación en las primeras dos entradas. Tras un intenso duelo de picheo, los equipos mantuvieron el cero por primera vez en la historia de un Clásico Mundial.

Venezuela, tercera nación más productora de talento de Grandes Ligas, rompió el cero en el tercer rollo gracias a un elevado de sacrificio de Maikel García que mandó a la registradora a Salvador Pérez.

En la quinta, Wilyer Abreu bateó un cuadrangular con elevado por el jardín central para aumentar la ventaja de los sudamericanos, que, con una mezcla de disciplina táctica y autoridad, desarmaron al gigante norteamericano, que, acostumbrado a dictar el ritmo, no logró reaccionar hasta ese momento.

Fue hasta el cierre de la octava entrada cuando un batazo de Bryce Harper empató el marcador para devolverle vida a los de las barras y las estrellas.

Con el marcador 2-2, Eugenio Suárez rescató a los vinotinto al conseguir la tercera carrera en la novena. No hubo más. Venezuela logró el título mientras que Estados Unidos perdió su segunda final consecutiva.