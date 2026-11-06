Vecinos de Praderas del Sur piden ayuda con vivienda que utilizan como picadero

Vecinos de la colonia Praderas del Sur piden la atención de las autoridades para clausurar una vivienda vandalizada que supuestamente se utiliza como picadero.

Se trata de un inmueble ubicado en la calle Praderas de Sudán #13408 que ya se ha reportado en diversas ocasiones a las autoridades sin recibir respuesta favorable.

Las y los vecinos sienten preocupación por la inseguridad que genera dicha vivienda vandalizada, en donde ya se han registrado hechos violentos.

Recientemente se detuvo a un sujeto por su probable participación en una agresión y aseguran que su captura ocurrió gracias a la intervención de las y los vecinos de la zona, quienes lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades.

No obstante, la petición es que se clausura la vivienda para que deje de utilizarse como picadero y hechos delictivos.