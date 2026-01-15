‘Vasco’ Aguirre da a conocer su primera lista de convocados rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México. La selección mexicana de futbol dio a conocer la primera lista de convocados del 2026 por el técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos que el Tricolor disputará como visitante ante Panamá y Bolivia el 22 y 25 de enero, respectivamente, previo al Mundial que se jugará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

En la lista únicamente se encuentran jugadores de la Liga Mx debido a que no es una fecha FIFA y destacan los nombres de Armando González (Guadalajara), quien ha mantenido el nivel que lo convirtió la temporada pasada en uno de los líderes de goleo del certamen.

El joven de 17 años Gilberto Mora (Tijuana) también apareció en la convocatoria para reforzar el mediocampo junto a Marcel Ruíz, bicampeón con el Toluca. En la portería se mantuvieron los nombres recurrentes en las convocatorias del Vasco: Ángel Malagón (América) Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos).

Entre las novedades se encuentran los mediocampistas Iker Fimbres de Monterrey y Denzell García de Bravos de Juárez, así como los defensores Richard Ledezma de las Chivas y Eduardo Águila del Atlético de San Luis.