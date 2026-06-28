Asegura SSPE vehículo con blindaje y reporte de robo durante recorridos tácticos en Gran Morelos

– La unidad fue localizada oculta entre la maleza y contaba con reporte de robo desde 2021; fue identificada mediante la Plataforma Centinela

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y reforzamiento táctico que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para fortalecer la seguridad en la región centro-occidente de la entidad, elementos de la Fuerza Especial SWAT aseguraron un vehículo con blindaje y reporte de robo vigente en el municipio de Gran Morelos.

La intervención se registró durante la mañana del 28 de junio, cuando personal operativo realizaba recorridos de seguridad sobre el camino de terracería que comunica el poblado de Tres Ojitos con la comunidad de La Concepción.

Durante el despliegue, los elementos localizaron una camioneta tipo pick up de color negro oculta entre la maleza, por lo que implementaron un desplazamiento táctico para inspeccionar el área y asegurar el perímetro.

Al verificar el vehículo mediante la Plataforma Centinela, se confirmó que se trataba de una Ford Ranger con blindaje, la cual contaba con reporte de robo vigente desde el 7 de agosto de 2021, cometido en el municipio de Satevó, Chihuahua.

Tras la confirmación del estatus del automotor, la unidad fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Cuauhtémoc, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes y el seguimiento de la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene operativos permanentes de vigilancia, inteligencia y reforzamiento táctico en las distintas regiones de Chihuahua, apoyados por la Plataforma Centinela, con el objetivo de recuperar vehículos con reporte de robo, inhibir la actividad delictiva y fortalecer la seguridad de la población.