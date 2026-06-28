Alfonso Herrera, embajador de ACNUR, se une a más famosos para impulsar la ayuda a afectados por los sismos en Venezuela

Alfonso Herrera aprovechó su papel como embajador de Buena Voluntad de ACNUR para impulsar una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a las personas afectadas por los sismos que golpearon Venezuela el 24 de junio.

A través de un video publicado en Instagram, mostró a sus seguidores que realizar donaciones a dicha agencia de Naciones Unidas puede reforzar la entrega de refugios temporales, suministros básicos y asistencia de emergencia a las familias damnificadas.

El mensaje de Poncho Herrera tras los sismos que afectaron Venezuela

“Los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela han dejado a su paso una destrucción inimaginable”, señala Poncho Herrera al inicio del mensaje que compartió en sus redes sociales.

En la grabación, explica que ACNUR ya trabaja en el lugar junto con organizaciones aliadas y concluye con un llamado directo a la acción. “Por favor, dona ahora”.

La publicación del protagonista de La Casa de los Espíritus también recuerda que miles de personas perdieron sus hogares y que el apoyo económico permitirá atender a quienes más lo necesitan.

Poncho mantiene una colaboración con ACNUR desde 2016 y fue nombrado embajador de Buena Voluntad en 2020.

Desde entonces participa en campañas de sensibilización sobre desplazamiento forzado y en acciones para promover donaciones ante distintas crisis humanitarias.

¿Cómo ayudar desde México a los afectados por los sismos en Venezuela?

Quienes deseen colaborar con la atención de la emergencia pueden hacerlo mediante organizaciones que ya operan en las zonas afectadas.

Además de la campaña promovida por Alfonso Herrera para ACNUR, organismos como la Cruz Roja, Save the Children y Médicos Sin Fronteras mantienen abiertos canales de donación para apoyar las labores de rescate, atención médica, alimentación y refugio temporal de las personas damnificadas.

Famosos venezolanos que convierten sus redes en canales de ayuda

Mientras Alfonso Herrera impulsa una campaña de donativos, varias celebridades venezolanas concentran sus esfuerzos en facilitar información útil para las personas afectadas y sus familias.

Lele Pons comenzó a compartir solicitudes de ayuda, reportes para localizar personas y mensajes enviados por usuarios que buscaban comunicarse con familiares.

Su cuenta de Instagram se convirtió en un espacio para difundir información durante las primeras horas de la emergencia.

Por otra parte, Danny Ocean pidió a sus seguidores evitar la desinformación y ofreció sus redes sociales para compartir únicamente información verificada, además de difundir solicitudes de auxilio y búsqueda de personas.

Carlos Baute también puso sus plataformas al servicio de los afectados. El cantante compartió teléfonos de emergencia, mensajes de búsqueda de familiares y avisos enviados por personas que requerían apoyo o información sobre sus seres queridos.

Famosos envían mensajes de solidaridad a Venezuela tras los sismos

Otros artistas venezolanos optaron por expresar públicamente su respaldo a la población afectada. Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, La Divaza, Gaby Espino, Daniel Elbittar y otros compartieron mensajes de solidaridad, oraciones y apoyo para las familias que enfrentan las consecuencias de los sismos.

A ellos se sumaron artistas internacionales como Ricky Martin, Rubén Blades, Alejandro Sanz y Thalía, quienes también manifestaron su respaldo mediante publicaciones en redes sociales.

El importante papel de Alfonso Herrera como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR

Alfonso Herrera mantiene una de las colaboraciones más activas dentro del sistema de embajadores de ACNUR en América Latina.

Desde su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad en 2020, ha participado en campañas de sensibilización y en misiones de campo con el objetivo de visibilizar el trabajo con personas refugiadas y desplazadas forzadas.

ACNUR ha documentado que ha realizado viajes a terreno en Centroamérica, particularmente en El Salvador y Honduras, donde conoció a personas desplazadas por violencia, crimen organizado y situaciones de vulnerabilidad estructural, además de visitar albergues y proyectos de asistencia humanitaria en coordinación con organizaciones locales.

En años posteriores, su trabajo se ha ampliado a otras regiones. Junto con ACNUR realizó visitas a Ucrania, Polonia y Eslovaquia, donde tuvo contacto directo con personas desplazadas por la guerra, así como recorridos en Uganda y otros contextos de refugio en África, con énfasis en comunidades que dependen de asistencia internacional para vivienda, alimentación y protección básica.

También ha participado en actividades de divulgación en foros internacionales, llevando testimonios recogidos en esos viajes a espacios como la COP y campañas globales sobre desplazamiento forzado y cambio climático.

Con información de Quién