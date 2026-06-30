Vandalizan unidad de Bowí en patios de resguardo, usaron rifle de aire

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que durante la noche de ayer se registró un acto de vandalismo contra una unidad del sistema Bowí, luego de que uno de sus cristales fuera dañado mientras la unidad se encontraba resguardada en el área de Patios y Talleres al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, el vidrio presentó un impacto ocasionado por lo que parece ser una pistola o un rifle de aire (de balines). No se reportaron personas lesionadas y, hasta el momento, se desconoce la identidad del o los responsables.

Asimismo, la OTV reiteró que dará seguimiento a este y a cualquier otro hecho que atente contra la infraestructura y las unidades del sistema Bowí, por lo que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades correspondientes.