Confirma Marco Bonilla registro como aspirante a la candidatura para la gubernatura de Chihuahua 2027

Tras el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) realizado el pasado jueves en la Ciudad de México, fue presentada una nueva plataforma digital que busca facilitar la participación ciudadana y fortalecer los procesos internos del instituto político.

Al respecto, el mandatario capitalino Marco Bonilla, explicó que la aplicación permitirá a la militancia y a la ciudadanía conocer las actividades que realiza el partido a nivel nacional, además de servir como una herramienta de difusión.

Detalló que la plataforma fue creada con dos objetivos principales. El primero es simplificar el proceso de afiliación al PAN, el cual calificó como excesivamente complicado en el pasado.

“Era la cosa más tortuosa y difícil del mundo afiliarse al PAN, y eso limitó mucho la participación ciudadana. Un partido que se dice ciudadano tiene que abrir las puertas para que cualquier persona pueda afiliarse en cualquier momento y de la manera más sencilla”.

Asimismo, reconoció el trabajo del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y del Comité Ejecutivo Nacional por impulsar esta estrategia para facilitar el ingreso de nuevos militantes.

El segundo propósito de la aplicación, explicó, es permitir el registro de quienes tengan interés en participar como candidatos a cargos de elección popular.

En ese sentido, confirmó que ya realizó su registro como aspirante al proceso interno para la candidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones 2027.

“Nosotros ya nos registramos, por supuesto, como aspirante al proceso de la gubernatura del año 2027. Estamos registrados en tiempo y forma. Incluso ya concluyó el plazo establecido en la convocatoria y ahora estamos a la espera de la segunda etapa del proceso, cuando los comités nacional y estatal emitan las siguientes convocatorias”.

Cuestionado sobre quiénes más se inscribieron como aspirantes, respondió que desconoce esa información y precisó que será el propio Partido Acción Nacional quien dé a conocer los registros oficiales.