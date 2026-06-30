Reportan más de 5 mil denuncias por maltrato animal y daño al medio ambiente; 289 rescates de animales en el último año

Rocío Reza, titular de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Municipio informó que, del 9 de junio de 2025 al 26 de junio de 2026, recibió un total de 5 mil 288 denuncias relacionadas con bienestar animal y medio ambiente, de las cuales 3 mil 951 ya fueron atendidas, lo que representa el 74.7 por ciento, mientras que 1 mil 337 permanecen pendientes, equivalente al 25.3 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la dependencia, durante junio de 2026 se registraron 484 denuncias, siendo las principales causas las relacionadas con emergencias y salud animal, que concentraron 156 reportes (32.3%).

El segundo rubro con mayor incidencia fue omisión de cuidados, con 125 denuncias (25.8%), seguido de maltrato animal, con 79 casos (16.4%), y riesgo, con 46 reportes (9.5%).

Asimismo, la Coordinación reportó 21 denuncias relacionadas con animales de granja (4.3%), 20 por abejas o avispas (4.1%), 19 por gatos (3.9%) y 14 por comercialización de animales (2.9%), además de otros conceptos de menor incidencia.

En materia de atención directa, la dependencia informó que durante el periodo reportado realizó 289 rescates de animales, como parte de las acciones de respuesta a reportes ciudadanos y operativos de protección animal.

Por su parte, Reza Gallegos, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato, abandono o riesgo para los animales, con el objetivo de fortalecer las acciones de bienestar animal y garantizar una atención oportuna a los reportes.