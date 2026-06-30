CMIC se reúne con Secretario de Función Pública

Esta mañana el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presidida por Juan Carlos Montaño Arreola recibió en la casa de los constructores al Secretario de la Función Pública del Estado, Roberto Fierro Duarte.

Con el objetivo de fortalecer los lazos de comunicación, el líder de los constructores señaló que esta reunión es la base para

“Agradecemos el secretario su disposición de compartir un espacio de diálogo con el sector, para la CMIC es fundamental generar espacios de información entorno al sistema regulatorio para la obra pública”, comentó.

La normatividad y reglamentos Asi como la transparencia ante cambios de transparencia son fundamentales para el gremio constructor para las participaciones en licitaciones de obra.

“Aprovecho para invitar a los empresarios a utilizar las herramientas que tengan a su alcance y con nosotros para los procesos administrativos”, comentó.