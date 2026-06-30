Localizan a un hombre sin vida al interior de una vivienda en la colonia Bellavista

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de la calle 16 y Privada de Ochoa, en la colonia Bellavista, al sur de la ciudad. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza que aparentemente él mismo se propinó con un arma larga.

De acuerdo con el reporte preliminar, fue la madre de la víctima quien encontró el cuerpo en el baño de la vivienda y de inmediato dio aviso a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender el reporte y, tras confirmar el fallecimiento, acordonaron un amplio perímetro para preservar la escena. Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del deceso.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley e iniciar los procedimientos correspondientes de identificación, en caso de ser necesarios.