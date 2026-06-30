Función Pública ha revisado 409 contratos en el año

Durante su mensaje con el gremio constructor, el Secretario de la Función Pública del Estado, Roberto Fierro Duarte señaló que se trabaja con el proceso de vigilancia y procesos de transparencia en licitaciones., resaltando la revisión de 409 contratos.

En este sentido el funcionario estatal agradeció la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) liderada por Juan Carlos Montaño Arreola, así como reconocer el trabajo realizado.

Refrenda que la Función Pública participa en licitaciones de 58 millones hasta 12 mil 500 millones de pesos con el proceso jurídico con pleno apego a la ley con mecanismos legales a quienes participan en contrataciones de obra, manifestó que se dan seguimiento a inconformidades y procesos de conciliación.

Destaca que las reglas son claras para todos y se ha dado causas de sanciones y sanciones posibles por lámalos procesos de algunos proveedores.

Señaló que la rendición de cuentas este muy importante y 1500 servidores públicos presentaron su declaración patrimonial este año.

Supervisión y Control de Recursos Públicos

ACCIOES REALZADAS:

– 117 auditorias durante 2025.

– Revisión financiera, operativa y de inversión de las obras y programas ejecutados, que representan $15,992,311,345.65

En el primer semestre del año, se han revisado 409 contratos que representan $3,842,254,041.15