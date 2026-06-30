Mientras Pérez Cuéllar hace campaña, dejó a Juárez ardiendo en el abandono, acusa Xóchitl Contreras

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, lanzó un enérgico llamado al presidente municipal con licencia Cruz Pérez para que deje de priorizar sus aspiraciones políticas y atienda de manera urgente el abandono en el que se encuentra el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.

La legisladora señaló que el incendio registrado este día en una recicladora, apenas un día después del siniestro que consumió seis bodegas, volvió a evidenciar la vulnerabilidad en la que opera la corporación.

“Hoy quedó demostrado que Ciudad Juárez está completamente desprotegida. Para atender este incendio fue necesario utilizar las únicas cuatro máquinas extintoras con las que cuenta el municipio. La pregunta es muy simple: ¿qué hubiera pasado si al mismo tiempo se hubiera registrado otro incendio de gran magnitud en otro punto de la ciudad? La respuesta es preocupante: simplemente no habría capacidad para atenderlo”, expresó.

Xóchitl Contreras recordó que hace meses el Congreso del Estado emitió un exhorto para que el Gobierno Municipal atendiera las condiciones en las que trabaja el Departamento de Bomberos, fortaleciendo su equipamiento e infraestructura.

“El Congreso hizo un llamado fuerte, claro y puntual. Lamentablemente, la respuesta del alcalde Pérez fue el silencio, la indiferencia y la omisión. Hoy estamos viendo las consecuencias de haber ignorado esa realidad”, afirmó.

La diputada cuestionó que, mientras los servicios públicos enfrentan serias deficiencias, Cruz Pérez continúe recorriendo el estado promoviendo su proyecto político.

“Resulta increíble que quien quiere convencer a los chihuahuenses de que puede gobernar todo el estado no haya sido capaz de garantizar lo más básico para proteger a las familias juarenses. Mientras él anda en campaña soñando con la gubernatura, Ciudad Juárez literalmente se está incendiando.”

Asimismo, destacó que los bomberos de la ciudad continúan demostrando su compromiso a pesar de las carencias con las que desempeñan su labor.

“Nuestros bomberos son verdaderos héroes. Arriesgan su vida todos los días para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias. Lo mínimo que merecen es contar con el equipo, las unidades y la infraestructura necesaria para realizar su trabajo. No se puede seguir gobernando con improvisación ni dejando que quienes nos cuidan trabajen en el abandono.”

Finalmente, Xóchitl Contreras exigió al Gobierno Municipal establecer como prioridad el fortalecimiento del Heroico Cuerpo de Bomberos y dejar de privilegiar la promoción política sobre las necesidades de la ciudadanía.

“Ciudad Juárez no necesita más espectaculares, más propaganda ni más campañas adelantadas. Necesita un gobierno responsable que atienda las emergencias, invierta en quienes nos protegen y dé resultados. Gobernar significa asumir responsabilidades, no abandonar la ciudad mientras se busca el siguiente cargo”, concluyó.