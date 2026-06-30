CARGANDO INFORMACIÓN...

Pronostican más lluvias durante este martes; máxima será de 31°C en Chihuahua capital

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente de fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el suroeste de Chihuahua.

Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (este, sur y suroeste) y Durango (norte, oeste y sur); y puntuales fuertes en Coahuila (oeste), San Luis Potosí (suroeste), Zacatecas (oeste, sur y sureste) y Aguascalientes; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Además, intervalos de chubascos en Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, y de dirección variable en el resto de la región, con igual intensidad en zonas de Chihuahua, y rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp