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Investigan homicidio de una mujer en Gpe. y Calvo con un dron explosivo

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que están en la etapa de investigación sobre un homicidio cometido en el municipio de Guadalupe y Calvo aparentemente provocado con un dron explosivo.

Expresó que el primer reporte indicaba que una mujer originaria de Sinaloa pero con residencia en Guadalupe y Calvo arribó a San Francisco del Oro con lesiones graves, señalando que fue atacada con un dron.

La víctima no sobrevivió a sus heridas, sin embargo, alcanzó a rendir declaración y conforme a dicha información es que se sigue la investigación correspondiente.

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