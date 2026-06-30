Nueve zonas tendrán bacheo este martes 30 de junio: Municipio 

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este martes 30 de junio mediante el programa emergente en calles de las colonias: Lealtad II, Concordia, Los Olivos, Melchor Guaspe, Riberas de Sacramento y Rincón de las Lomas II así como en las avenidas Tomás Valles Vivar, De la Cantera y periférico Lombardo Toledano.



Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.



A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.



El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.