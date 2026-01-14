Van por más retornos tricolores-Azules y las finanzas municipales-Manque y Rocío con ganaderos-Rencor neomorenista

Después del regreso de los exdiputados locales Pancho Salcido y Fer Mendoza al activismo político con el PRI, así como de la presentación de la estrategia “Esta es tu casa” por parte de la dirigencia estatal que encabeza Alex Domínguez, con la cual buscan recuperar a los priistas que por una u otra razón se alejaron de las filas del Revolucionario Institucional, tanto Alex como el líder estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, tienen planeado un viaje a Ciudad Juárez para principios de la semana entrante, en donde ambos líderes priistas harán lo propio y oficializarán el regreso de varios activos que no olvidaron su vena tricolor. Se trata de excandidatos a diputados federales y locales que anduvieron ausentes por un tiempo de la grilla y otros que hasta fueron propuestas de otros partidos políticos, cuyos nombres se develarán el próximo martes en la fronteriza ciudad. Además, este ejercicio de devolver priistas al huacal no solamente será aquí en la capital o en Juárez, también ocurrirá lo mismo en municipios como Delicias, Cuauhtémoc y Parral, en donde la familia revolucionaria busca reagruparse para lo que se venga en el proceso electoral del 2027.

******

Los que saldrán a escena este día de manera conjunta son el senador panista Mario Vázquez y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, y es que ambos traen entre manos el reformar la Ley de Aeropuertos, una iniciativa que presentará el senador para que los servicios comerciales dentro de las terminales aéreas paguen impuesto predial, y con ello fortalecer las finanzas de los municipios, tan desgastadas por la política fiscal del actual régimen federal.

La cita para que ambos hablen de este y otros temas es este miércoles a las 9:15 horas en un conocido hotel del Centro de la ciudad, en donde además de esta reforma a la Ley aeroportuaria, los dos líderes panistas abordarán otros temas que están en el ambiente grillo, como la reforma electoral que alista la 4T y que a decir del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la mayoría que ostenta la 4T “actuará con apertura”, sin embargo, como suele suceder con los morenos, del dicho al hecho, hay mucho trecho.

******

Ya que mencionamos a los panistas, quienes ayer se reunieron con el Club Ganaderos Amigos A.C., son las diputadas federales del PAN, Manque Granados y Rocío González, las cuales platicaron con los integrantes de esa asociación acerca de los lineamientos a seguir por parte de agricultores y ganaderos, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales por parte de la mayoría legislativa de la 4T, pues ya tendidos y en la barra, a la gente que trabaja el campo no le queda de otra que buscar soluciones desde otra perspectiva. En la reunión también estuvieron presentes el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Arturo González y el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Mauro Parada, los cuales participaron de manera activa en esta mesa de diálogo.

******

Aunque obtuvo su victoria al lograr que el fuero federal se llevara la carpeta de investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua armó en su contra por el presunto desvío de más de 98 millones de pesos, el exgobernador Javier Corral, hoy senador de Morena, no deja en paz al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, a quien le trae una tirria digna de berrinche, tan así que continúa insistiendo en que el Auditor actuó bajo consigna cuando destapó este presunto caso de corrupción, uno de tantos, que se registraron durante su quinquenio de terror. No cabe duda que el neomorenista, otra vez, busca venganza, así que todo dependerá de que suceda electoralmente en el 2027.

******

Y si de exgobernadores corruptos se trata, el que obtuvo una victoria jurídica pírrica, pero victoria al fin y al cabo, es César Duarte, quien desde el 8 de diciembre fue detenido por la Fiscalía General de la República y actualmente está preso en el penal del Altiplano. Se trata de una suspensión provisional que frena la apertura a juicio oral en el proceso contra el oriundo de Balleza, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, el cual dejó en claro que la medida cautelar no implica la libertad del imputado, sino que sólo se suspenda el procedimiento una vez que se agote la etapa intermedia.