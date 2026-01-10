Van Guillermo del Toro y Diego Luna por los PGA Awards

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) dio a conocer a los nominados para la 37ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores, una de las escalas más influyentes rumbo al Óscar, con presencia mexicana destacada gracias a Guillermo del Toro y Diego Luna.

La versión de Frankenstein, dirigida por Del Toro, se colocó entre las contendientes al Premio Darryl F. Zanuck al Productor Destacado de Películas de Cine, el máximo reconocimiento del gremio y uno de los termómetros más confiables en la carrera por el Premio de la Academia a Mejor Película.

En esta categoría, Frankenstein competirá frente a un grupo diverso que incluye Bugonia de Yorgos Lanthimos, F1 de Apple Original Films y Warner Bros., Hamnet de Sam Mendes y Steven Spielberg, Marty Supreme de Josh Safdie, Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, Pecadores de Ryan Coogler, Train Dreams de Clint Bentley y Armas de Zach Cregger.En el apartado internacional, Valor Sentimental fue la única película en lengua no inglesa que logró ingresar a la contienda, dejando fuera títulos como It Was Just an Accident del cineasta iraní Jafar Panahi.

De acuerdo a Variety, entre las ausencias más comentadas se encuentran producciones de alto perfil como Wicked: For Good, Avatar: Fire and Ash, Blue Moon y Song Sung Blue.

Información tomada de Agencia Reforma