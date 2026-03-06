Van 6 sentencias vs funcionarios del TSJ por quejas de violencia laboral y corrupción

El magistrado Francisco Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial dio a conocer que a dos semanas de haberse conformado las comisiones encargadas de emitir las resoluciones en los procesos disciplinarios, se han emitido 6 sentencias por denuncias de violencia laboral y actos de corrupción.

Indicó que existen alrededor de 100 denuncias que quedaron pendientes cuando existía el Consejo de la Judicatura, mientras que al mes se reciben cerca de 80 denuncias por diversas irregularidades.

Entre las sanciones impuestas en las sentencias se incluyen suspensión, destituciones y/o inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El presidente del Tribunal de Disciplina Judicial manifestó que ello es una muestra de que hay un trabajo constante y contundente, invitando a la sociedad en general a confiar en las instituciones encargadas de impartir justicia.