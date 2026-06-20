Detuvo Policía Municipal a hombre; le aseguraron motocicleta con reporte de robo

–Durante recorridos de prevención y vigilancia del Operativo Verano Seguro.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de junio de 2026.- Elementos de la Policía Municipal adscritos al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), con apoyo de agentes K-9, detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Unidad Proletaria.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia y prevención del Operativo Verano Seguro sobre las calles Secretaría de Programación y Presupuesto y calle 28, donde detectaron a un motociclista que circulaba de manera imprudente, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Al entrevistarse con el conductor y verificar los datos de la motocicleta a través de la central de radio, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que la unidad marca Vento, línea Rebelian 200, modelo 2016, color negro, fue asegurada.

Fue detenido quien se identificó como Jorge Alberto E. V., de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Zona Centro para las investigaciones correspondientes. La motocicleta fue trasladada al corralón de la misma dependencia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.