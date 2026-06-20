Se incendia automóvil en el Periférico de la Juventud; no hubo lesionados

Un vehículo Mercury Grand Marquis color dorado fue consumido por un fuerte incendio cuando circulaba sobre el Periférico de la Juventud en sentido de sur a norte. El incidente ocurrió frente al Complejo Industrial Américas, donde comenzó a salir humo de la parte del motor, alertando a los ocupantes de la unidad.

De inmediato, cuatro personas descendieron del automóvil, entre ellas un adulto mayor que se desplazaba con ayuda de un andador, logrando ponerse a salvo antes de que las llamas envolvieran por completo el vehículo. Testigos dieron aviso a los números de emergencia al observar la intensidad del fuego.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Vial acudieron al lugar para acordonar la zona y solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar el incendio. Pese a la pérdida total del automóvil, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.