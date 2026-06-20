FGR destaca fallo de la SCJN por caso ABC; informa que continuará proceso contra dos exfuncionarios del IMSS

A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantiene vigente la acción penal y permite continuar el proceso judicial contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al determinar que los delitos relacionados con el caso no prescriben por tratarse de hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos.

Este sábado a través de un comunicado, la FGR señaló que la decisión del máximo tribunal del país permite que continúe la causa penal iniciada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos contra dos exfuncionarios del IMSS, quienes fueron procesados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión.

“La decisión adoptada por la SCJN implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de los dos funcionarios del IMSS, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión”, compartió en el comunicado la FGR.

Asimismo, explicó que el juicio de amparo fue promovido bajo el argumento de que la acción penal había prescrito y que los delitos investigados debían sujetarse a las reglas generales de prescripción. Sin embargo, recordó que un juzgado federal negó la protección constitucional y posteriormente la SCJN confirmó ese criterio al concluir que los hechos investigados están asociados a violaciones graves de derechos humanos.

La FGR sostuvo que el fallo fortalece la protección del derecho de acceso a la justicia para grupos de atención prioritaria, particularmente niñas, niños y adolescentes. Al determinar, que los delitos no prescriben por el paso del tiempo. Además, precisó que para este análisis no resulta jurídicamente relevante si las conductas investigadas fueron dolosas o culposas.

Actualmente, tres personas permanecen en prisión por su responsabilidad en el caso de la Guardería ABC: Nohemí López Sánchez, ex responsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, ex director de Protección Civil Municipal de Hermosillo.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando el fuego se propagó desde una bodega contigua hacia la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En total, 25 niñas y 24 niños perecieron a causas del siniestro, y más de cien sobrevivieron con afectaciones en sus organismos, y a la fecha lidian con las secuelas de las quemaduras e inhalaciones de los gases tóxicos.