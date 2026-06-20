Marchan cientos en Chihuahua en defensa de la vida y la familia

Cientos de personas se congregaron la tarde de este sábado en la glorieta de Pancho Villa para participar en la denominada “Marcha por la Vida y la Familia”, convocada por organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos y ciudadanos que promueven la defensa de la familia tradicional.

Los asistentes se reunieron en el emblemático punto de la ciudad para iniciar un recorrido con destino al Centro Histórico, portando mensajes a favor de la familia y de la protección de la vida. Entre las consignas difundidas durante la convocatoria destacó el llamado para que en Chihuahua “se gobierne para la familia”.

La movilización contó con la participación de diversas agrupaciones religiosas y de actores políticos identificados con esta causa, entre ellos el diputado Carlos Olson San Vicente.

También estuvo presente Ruth Sánchez, coordinadora de Iniciativa Ciudadana, quien participó en la organización y convocatoria del evento.

Al frente del contingente avanzó un grupo musical cristiano que amenizó el recorrido desde el semirremolque de un tráiler, seguido por cientos de personas que caminaron por las principales vialidades rumbo al primer cuadro de la ciudad.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la marcha es visibilizar su postura en favor de la vida y la familia, así como promover políticas públicas que, aseguran, fortalezcan estos valores dentro de la sociedad chihuahuense.