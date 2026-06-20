Ofrece Estado financiamiento preferencial a MiPyMes mediante esquema Impulso Chihuahua 2026

Las empresas interesadas deben efectuar su solicitud directamente con los bancos participantes

El Gobierno del Estado, a través del programa Impulso Chihuahua 2026, ofrecerá alternativas de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), a fin de fortalecer su operación, crecimiento y la generación de empleos.

La iniciativa permite acceder a créditos preferenciales mediante instituciones bancarias participantes, en coordinación con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), Nacional Financiera y la banca comercial.

Los financiamientos pueden utilizarse para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, y pueden ser de hasta 5 millones de pesos, tasa anual fija máxima de 14.75 por ciento, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta seis meses.

Para montos de 2.5 millones de pesos, las compañías podrán solicitarlos sin necesidad de presentar garantía hipotecaria, facilitando el acceso a recursos para más negocios chihuahuenses.

Podrán participar firmas de los sectores de manufactura, servicios, comercio y turismo, siempre que cuenten con al menos dos años de operación y un historial favorable en el Buró de Crédito.

Las empresas interesadas deberán iniciar su proceso directamente con el banco participante de su elección.

Las instituciones financieras encargadas de recibir solicitudes, revisar documentación, autorizar y dispersar los recursos son: Banorte, BBVA, Banamex, Mifel, BanBajío, Banregio, AFIRME y HSBC.

El proceso contempla los siguientes pasos: