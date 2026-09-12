“Vamos por los responsables”: Gilberto Loya tras ataque contra helicóptero de la SSPE

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, advirtió que la corporación irá hasta las últimas consecuencias para localizar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque armado contra una aeronave de la SSPE, ocurrido mientras realizaba labores de vigilancia en la zona entre Coyame y Ojinaga.

Loya Chávez señaló que la agresión se registró en el marco de los operativos que la Secretaría mantiene desplegados en el corredor que conecta Chihuahua con Ojinaga, así como en sus alrededores, incluyendo Coyame, Aldama, rancherías y zonas montañosas, luego de diversos hechos registrados durante los últimos días.

El funcionario confirmó que uno de los elementos que viajaba como observador resultó herido al ser alcanzado por uno de los disparos efectuados contra el helicóptero. El agente fue trasladado a un hospital de la ciudad de Chihuahua, donde permanece bajo atención médica y con estado de salud reservado.

“Vamos por los responsables de este ataque, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Loya, al señalar que no permitirán que quienes agredan a las autoridades consideren que pueden hacerlo sin enfrentar consecuencias legales. Añadió que la SSPE mantendrá una intervención frontal contra los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.