Demanda A.B. Quintanilla por herencia de Selena

A.B. Quintanilla demandó oficialmente a su hermana Suzette Quintanilla-Arriaga por presuntas irregularidades en la administración de las ganancias relacionadas con la herencia de Selena Quintanilla.

De acuerdo con la demanda, presentada el 10 de septiembre en el condado de Nueces, Texas, A.B. solicita una indemnización por daños y perjuicios de un monto no especificado, pero superior al millón de dólares, además de cuestionar la manera en que Suzette ha manejado el patrimonio de la fallecida cantante.

El documento, obtenido por Rolling Stone, sostiene que Quintanilla-Arriaga, quien actualmente administra la herencia de Selena, no le ha proporcionado a AB un informe completo sobre los activos, pasivos, ingresos, gastos, transacciones, distribuciones y ganancias netas del patrimonio, además de acusarla de no haberle pagado o haberse negado a entregarle la totalidad de las ganancias e ingresos que, según él, le corresponden.

Suzette asumió la administración del patrimonio después de que su padre, Abraham Quintanilla, le cediera esas responsabilidades en 2016, una función que ahora se encuentra en el centro del conflicto familiar. Abraham Quintanilla falleció en diciembre de 2025.

Información de Agencia Reforma