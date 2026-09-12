Sale del camino, vuelca y termina contra camión de pasajeros

Un hombre resultó gravemente lesionado y una mujer sufrió heridas leves luego de que el automóvil en el que viajaban volcara y terminara involucrado en un choque contra un camión de pasajeros, en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió en el kilómetro 34+500, donde la pareja, de aproximadamente 30 años de edad, viajaba a bordo de un Nissan Sentra 2004, color morado, con rumbo hacia Chihuahua. Elementos de la Guardia Nacional señalaron que, presuntamente, el vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando su conductor perdió el control y salió del camino.

Al intentar regresar a la carretera, el Sentra volcó y comenzó a girar hasta invadir los carriles del sentido contrario, por donde circulaba un camión de pasajeros con numeral 69RE2G. El operador intentó esquivar el automóvil, pero no pudo evitar que ambas unidades se rozaran por un costado.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención a los tripulantes. El hombre fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la mujer presentó heridas leves. La Guardia Nacional, División Caminos, quedó a cargo del accidente y de las investigaciones correspondientes.