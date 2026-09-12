Estará Destilichadero en cuatro colonias del 14 al 19 de septiembre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero, estará en cuatro colonias del 14 al 19 de septiembre.

Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Lunes 14 de septiembre

Colonia: Praderas del Sur II

Cuadrante: Av. Central, Tabalaopa, Praderas de Madagascar, Praderas de Texas, Praderas de Australia, Praderas de Chihuahua y Sol de Altair

Contenedor: Praderas de Alto Veld y Praderas de Australia

Jueves 17 de septiembre

Colonia: Progreso Nacional

Cuadrante: Mina Ronces Valles, Progreso Chihuahuense, Guadalupe Juárez y Guadalupe Reza

Contenedor: Progreso Nacional y Unidad Chihuahuense

Viernes 18 de septiembre

Colonias: Gustavo Díaz Ordaz y ampliación

Cuadrante: Ayuntamiento, Adolfo de la Huerta, Tijuana y Baltazar Mitre

Contenedor: Baltazar Mitre y Tijuana

Sábado 19 de septiembre

Colonia: Pórticos de Bella Cumbre III

Cuadrante: Ponce de León, 57a, Melchor Guaspe y 67a

Contenedor: Pórticos de Samaja y Justiniani