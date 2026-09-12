Hallan cuerpo en avanzado estado cadavérico en las Curvas del Perico

El cuerpo de un hombre en avanzado estado cadavérico fue localizado al interior de un arroyo ubicado a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera libre que conduce de Ciudad Juárez a Chihuahua, en el tramo conocido como las Curvas del Perico.

El hallazgo fue reportado desde la mañana; sin embargo, debido a las condiciones del terreno, las autoridades no habían logrado ubicar los restos hasta la tarde, cuando finalmente elementos de seguridad acudieron al punto señalado y confirmaron la presencia del cadáver.

De manera preliminar, se informó que a la víctima se le alcanzaba a apreciar un pantalón de mezclilla color azul y un bóxer negro. Asimismo, trascendió que el cuerpo se encontraba maniatado y que a un costado fue localizado un presunto narcomensaje, cuyo contenido no fue dado a conocer.

Elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área para permitir el trabajo de los investigadores. Personal especializado recabó evidencias en el lugar, mientras que los restos fueron trasladados para los estudios correspondientes que permitan establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias de su muerte.