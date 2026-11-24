La decisión de la FGR de llevar a ‘El Chapo Isidro’ a tribunales mexicanos representa un giro de la procuración de justicia, que contrasta con la política del pasado, afirmó el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México. Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, será juzgado en México, precisó la fiscal, Ernestina Godoy Ramos, quien descartó una extradición inmediata a Estados Unidos, donde está como uno de los diez más buscados por tráfico de drogas.

“Vamos a juzgarlo en el país”, dijo en conferencia de prensa después de su comparecencia en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

—¿No lo van a extraditar? —se le insistió.

—Vamos a juzgarlo aquí en el país reiteró la funcionaria.

Informó que la defensa del líder del cártel de Guasave, detenido el fin de semana en un operativo de las fuerzas armadas, solicitó la duplicidad constitucional para resolver su vinculación a proceso.

“Vamos a respetar el proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”, dijo Godoy Ramos a las preguntas de la prensa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, resaltó que la decisión de la FGR de llevar a El Chapo Isidro a tribunales mexicanos representa un giro de la procuración de justicia, que contrasta con la política del pasado, donde los presuntos narcotraficantes eran extraditados de manera inmediata a Estados Unidos.