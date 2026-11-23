Ante los cambios de temperatura propios de la temporada invernal y la llegada de frentes fríos, la regidora y presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones para proteger su salud, especialmente la de niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable de salud.



De acuerdo con información de Protección Civil Municipal, durante esta semana se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre 17 y 21 grados, por lo que se presentarán mañanas y noches frías, con tardes más templadas.

La regidora señaló que durante esta época del año es común que se registren variaciones importantes de temperatura a lo largo del día, además de descensos asociados al ingreso de frentes fríos, por lo que es necesario adaptar la vestimenta y los cuidados diarios a las condiciones del clima.

Entre las principales recomendaciones destacó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratados, lavarse las manos con frecuencia y ventilar los espacios cerrados. Asimismo, recomendó prestar especial atención a síntomas respiratorios y acudir a valoración médica cuando sea necesario.

Lupita Borruel recordó también la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, particularmente contra enfermedades respiratorias de temporada, e invitó a las familias chihuahuenses a acudir a su centro de salud más cercano o ubicar los módulos disponibles para recibir orientación y las vacunas correspondientes.

Exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales de Protección Civil, especialmente ante el ingreso de nuevos frentes fríos, y recordó que, en caso de emergencia, pueden comunicarse al 911 para solicitar apoyo.