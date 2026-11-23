Este lunes se reunió un grupo de panistas, entre regidores y diputados locales, los cuales buscarán plantearle al delegado político del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño, que abran a elecciones internas las designaciones para las candidaturas a la alcaldía de la capital y diputaciones locales.

Entre los presentes estuvieron los diputados locales Jorge Soto y Carlos Olson, los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, así como los exfuncionarios Roberto Lara, Luis Terrazas y Rafael Loera.

Según trascendió, el grupo buscará que el CEN abra a la militancia para que sean ellos quienes elijan a través de una elección, a los candidatos a la alcaldía de la capital y las cinco diputaciones locales.