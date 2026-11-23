El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Salvador Carrillo Castillo señaló que no puede asegurar que los reclamos de las personas con discapacidad fueran por índole politíco con un sentido electoral.

“Si es probable que si sea parte ya del proceso electoral del que ya estamos arrancando o que ya estamos inmiscuidos y bueno a mí me parece que eso no debería de permear nunca al dialogo y que no es el Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común quien dio una negativa son las personas que se levantaron de la mesa, si eso es político en el sentido electoral pues no lo puedo reafirmar”, comentó.

El funcionario estatal comentó que no podría confirmar que hay un golpe político en contra de la dependencia, puntualizando que seguirá atento al diálogo con todas las personas.

Cabe destacar que estará atento a cualquier acercamiento con las personas ya que la atención está siempre para resolver las situaciones.