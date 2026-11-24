Harry y Meghan pasarán Acción de Gracias en Reino Unido, pero planean celebrar Navidad con sus hijos y Doria Ragland en Estados Unidos.

La razón detrás del sorpresivo regreso de Harry y Meghan a Reino Unido

Aunque Harry ha hablado sobre esta nueva etapa junto a su esposa y sus hijos, Archie y Lilibet, los reportes apuntan a que su visa estadounidense venció y no fue renovada de inmediato. La situación, que según la fuente ya habría quedado resuelta, también explicó por qué la pareja planea regresar a California para pasar Navidad con Doria Ragland, la mamá de Meghan.

Por ahora, los duques de Sussex se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias en Reino Unido, donde llevan casi tres meses viviendo después de dejar su casa en Estados Unidos.

Según una fuente del gobierno estadounidense citada por el medio, la visa del príncipe Harry venció y su renovación no se realizó de inmediato.

“Su visa expiró y no fue renovada de inmediato”, aseguró la fuente. Otras personas consultadas por el medio confirmaron la información, aunque hasta ahora no se ha confirmado qué tipo de permiso migratorio tenía Harry ni si el supuesto retraso afectó su derecho de quedarse legalmente en Estados Unidos.

Un exfuncionario del Departamento de Estado explicó que los permisos migratorios tienen periodos de vigencia y necesitan renovarse. “Todas las visas tienen fecha de vencimiento y deben renovarse periódicamente, lo que podría explicar su repentina partida a Inglaterra”, señaló.

Un abogado de inmigración consultado por Page Six consideró que Harry pudo haber contado con una visa diplomática o una destinada a personas con “habilidades o logros extraordinarios”, ambas sujetas a renovaciones periódicas.

También planteó que al príncipe posiblemente le recomendaron no solicitar la residencia permanente estadounidense, conocida como green card, a través de su matrimonio con Meghan, quien es ciudadana estadounidense. Esto podría tener consecuencias fiscales, ya que los residentes permanentes generalmente deben declarar sus ingresos mundiales ante las autoridades de ese país.

Harry y Meghan planean regresar a California para Navidad

Aunque los reportes sobre la visa apuntan a que su situación migratoria ya estaría resuelta, los duques de Sussex no tendrían planes para quedarse definitivamente en Reino Unido.

Fuentes aseguran que Harry y Meghan planean regresar a California con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet para pasar Navidad con Doria Ragland.

Durante su aparición en televisión, Harry compartió algunos detalles sobre los planes de la familia para las celebraciones de fin de año. Cuando le preguntaron quién se encargaría de preparar la cena de Acción de Gracias, el príncipe señaló que probablemente sería Meghan, con ayuda de su suegra.

“¿Saben qué? Probablemente será mi esposa”, les dijo a los presentadores Alison Hammond y Dermot O’Leary. “Mi esposa es muy buena en la cocina, al igual que mi suegra, así que se lo dejo a ellas”.

Sobre el menú, agregó entre risas: “Tal vez gumbo, sí, tal vez pavo”.

Mientras tanto, la pareja parece estar disfrutando su tiempo en Gran Bretaña. La semana pasado, los duques llevaron a sus hijos a la inauguración de Winter Wonderland, el popular parque de atracciones navideño instalado en Hyde Park, Londres.

Durante la misma aparición en la televisión, el príncipe habló sobre sobre cómo se han adaptado Archie y Lilibet a sus nuevas escuelas y aseguró que ambos están contentos con el cambio.

“Les encanta estar de vuelta. Es un gran cambio cultural. Que los niños lleven uniforme escolar es un gran cambio para ellos, pero sin duda ha ayudado”, aseguró.

El príncipe también destacó el efecto que ha tenido en sus hijos estudiar en Reino Unido: “La confianza que tienen ambos se ha disparado desde que están en una escuela del Reino Unido, lo cual es realmente estupendo”, agregó.

Además explicó que la educación de los niños y la posibilidad de estar más cerca de familiares y amigos son algunas de las razones personales por las que Harry y Meghan querían pasar más tiempo en Inglaterra.