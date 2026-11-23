Con el objetivo de acercar información y herramientas que contribuyan al desarrollo y la seguridad de las juventudes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través del Departamento de Prevención, inició la Semana de la Prevención en la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) Sur.

Durante esta jornada, se busca impactar a 915 alumnos de ellos, 509 son mujeres y 506 hombres, abordando diferentes temáticas, entre ellas la prevención del consumo de drogas y vapeadores, violencia digital, delitos cibernéticos, uso responsable de las redes sociales y Justicia Cívica, prevención del suicidio, entre otras.

Estas platicas, tienen el objetivo de que las y los jóvenes conozcan los riesgos a los que pueden estar expuestos, aprendan a identificar posibles situaciones de peligro y sepan cómo actuar para evitar convertirse en víctimas de algún delito.

Estas actividades también tienen como propósito fomentar el autocuidado, la toma de decisiones responsables y una cultura de prevención, y son impartidas por personal de la Subdirección de Justicia Cívica y prevención, así como de otras dependencias como el Instituto Municipal de las Mujeres y asociaciones civiles que se unen a la jornada de platicas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su interés en el bienestar y la seguridad de las juventudes chihuahuenses, acercando programas y estrategias preventivas a las instituciones educativas, con la finalidad de generar conciencia, fortalecer la cultura de la legalidad y contribuir a la construcción de entornos seguros para todas y todos.