La reliquia, atribuida al primer presidente de Estados Unidos, permaneció durante generaciones en manos de coleccionistas y cuenta con documentos históricos sobre su procedencia, aunque no existe una prueba genética pública que confirme su autenticidad.

ESTADOS UNIDOS.- Un mechón de cabello atribuido a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, fue vendido por 4 mil dólares durante una subasta celebrada el sábado 21 de noviembre de 2026. La pieza, conservada en un marco dorado y acompañada de documentación que la relaciona con los últimos años del mandatario, quedó en manos de un comprador cuya identidad no fue revelada.

La operación fue confirmada por Richmond Auctions, casa de subastas con sede en Carolina del Sur, según informó CBS News. Aunque existen registros históricos sobre el recorrido del objeto, no se ha divulgado un análisis genético que permita confirmar que el cabello perteneció a Washington.

La venta ocurrió 227 años después de la muerte de Washington, quien falleció el 14 de diciembre de 1799 en su residencia de Mount Vernon, Virginia. El interés por el objeto no se limita a su antigüedad, sino también a la historia de las personas que lo conservaron, entre ellas un hotelero que conoció al expresidente y un coleccionista de objetos históricos.

El caso también permite conocer por qué los cabellos de personajes históricos llegaron a convertirse en recuerdos familiares y piezas de colección, además de las dificultades que existen para comprobar científicamente su origen después de más de dos siglos.

¿Quién compró el cabello de George Washington por 4 mil dólares?

La casa de subastas Richmond Auctions adjudicó el mechón por 4 mil dólares, pero no proporcionó información sobre la persona que realizó la compra.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre, la nacionalidad ni el destino que tendrá la pieza. Tampoco está confirmado que el anonimato haya sido una condición solicitada por el comprador, pues la empresa únicamente omitió sus datos.

CBS News señaló que solicitó información adicional a Richmond Auctions, sin que se hubiera publicado una respuesta al momento de su cobertura.

El objeto fue presentado dentro de un marco de madera con acabado dorado y una ventana de vidrio. Sus dimensiones aproximadas son de 23 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho.

A diferencia de una carta o un documento firmado por Washington, esta reliquia consiste en un material biológico cuya procedencia se explica mediante testimonios familiares y documentos conservados durante generaciones.

¿Cómo llegó un mechón de George Washington a una subasta después de 200 años?

La historia de la pieza comienza con John Gadsby, un empresario hotelero que mantuvo relación con George Washington durante los últimos años de su vida.

Gadsby administraba el City Hotel and Tavern, ubicado en Alexandria, Virginia, donde organizó celebraciones por los cumpleaños de Washington en 1798 y 1799.

Según los documentos difundidos por Richmond Auctions, el hotelero también recibió al expresidente durante una cena privada poco antes de su fallecimiento.

La casa de subastas relaciona ese vínculo personal con la manera en que Gadsby obtuvo el mechón.

Durante décadas, el objeto permaneció asociado a su familia. Posteriormente, llegó a manos del coleccionista John K. Lattimer, quien reunió piezas de interés histórico.

La documentación que acompaña al marco busca reconstruir esa trayectoria y explicar cómo un recuerdo personal terminó formando parte del mercado de objetos relacionados con expresidentes estadounidenses.

¿Qué documento respalda que el cabello perteneció a George Washington?

Uno de los principales elementos utilizados para sustentar la procedencia del mechón es una declaración de Julia Ten Eyck McBlair, nieta de John Gadsby, fechada en 1928.

En ese documento, McBlair explicó que su abuelo había obtenido el cabello debido a su amistad con Washington y a la relación que mantuvieron durante los últimos días del expresidente.

También dejó constancia de que Gadsby mandó enmarcar la pieza y la conservó dentro de su vivienda.